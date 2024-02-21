В Москве в кластере «Ломоносов» пройдёт конференция на тему венчурных инвестиций

Первая в этом году конференция венчурного хаба московского инновационного кластера «Ломоносов» под названием «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности» пройдёт в зале «Атом» 1 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Участники познакомятся с ведущими экспертами венчурного рынка и потенциальными инвесторами, узнают о системе поддержки столичного бизнеса, пообщаются с представителями стартапов, корпораций, городских структур, а также с инвесторами», — сказано в тексте сообщения.

Ожидается, что мероприятие посетят порядка 400 гостей, включая инвесторов и предпринимателей. В рамках конференции пройдут панельные дискуссии с участием ведущих экспертов, а также состязание стартаперов и инвесторов.

Также желающих ознакомят с исследованием венчурного рынка за 2023 год.

Ранее стало известно, что в Москве 12 марта состоится всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».