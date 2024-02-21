Юрист Коломийцев предупредил о штрафе за неправильное хранение удобрений

Юрист Сергей Коломийцев предупредил, что неправильное хранение органических и минеральных удобрений на даче может привести к штрафу в размере до 7 тыс. рублей.

Об этом эксперт рассказал в беседе с aif.ru.

По словам Коломийцева, минеральные удобрения необходимо хранить только в закрытых помещениях и с соблюдением особого уровня влаги.

Что касается органических удобрений, таких как навоз, перегной или торф, их можно хранить на открытом воздухе, но при этом нужно создать для хранения специальную площадку.

Юрист предупредил, что главное правило в обоих случаях — не допустить попадания удобрений на соседние земли, водоёмы или системы водоснабжения, поскольку это можно трактовать как причинение вреда окружающей среде.

«Для физических лиц размер штрафа колеблется от 2 тыс. до 7 тыс. рублей», — заключил он.

Ранее депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов предупредил, что в ряде случаев за выращивание ипомеи трёхцветной может наступить уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет.