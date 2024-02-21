RT в Telegram
Подпишись

Юрист Коломийцев предупредил о штрафе за неправильное хранение удобрений

Короткая ссылка
Юрист Сергей Коломийцев предупредил, что неправильное хранение органических и минеральных удобрений на даче может привести к штрафу в размере до 7 тыс. рублей.
Юрист Коломийцев предупредил о штрафе за неправильное хранение удобрений
  • Gettyimages.ru

Об этом эксперт рассказал в беседе с aif.ru.

По словам Коломийцева, минеральные удобрения необходимо хранить только в закрытых помещениях и с соблюдением особого уровня влаги.

Что касается органических удобрений, таких как навоз, перегной или торф, их можно хранить на открытом воздухе, но при этом нужно создать для хранения специальную площадку.

Юрист предупредил, что главное правило в обоих случаях — не допустить попадания удобрений на соседние земли, водоёмы или системы водоснабжения, поскольку это можно трактовать как причинение вреда окружающей среде.

«Для физических лиц размер штрафа колеблется от 2 тыс. до 7 тыс. рублей», — заключил он.

Ранее депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов предупредил, что в ряде случаев за выращивание ипомеи трёхцветной может наступить уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить