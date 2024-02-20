RT в Telegram
Подпишись

Путин провёл встречу с главой Минсельхоза России

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин принял в Кремле министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Глава государства попросил министра доложить о проведении гуманитарной акции по поставке российской пшеницы в африканские страны.

По словам Патрушева, ведомство завершило поставки в шесть беднейших стран Африки.

«В итоге на африканский континент практически одновременно было направленно 200 тыс. т зерна», — добавил он.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что удобрения России поступают в нуждающиеся страны, однако процесс идёт медленно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить