Путин провёл встречу с главой Минсельхоза России

Российский президент Владимир Путин принял в Кремле министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Глава государства попросил министра доложить о проведении гуманитарной акции по поставке российской пшеницы в африканские страны.

По словам Патрушева, ведомство завершило поставки в шесть беднейших стран Африки.

«В итоге на африканский континент практически одновременно было направленно 200 тыс. т зерна», — добавил он.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что удобрения России поступают в нуждающиеся страны, однако процесс идёт медленно.