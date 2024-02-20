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В Петербурге изменят расписание автобусов и электричек на время февральских праздников

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В Санкт-Петербурге изменят расписание движения общественного транспорта на время февральских праздников — с 22 по 25 февраля.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать 22 февраля по графику пятницы, с 23 по 25 февраля — по графику воскресенья.

Метро будет работать 23 февраля по графику субботы, 24 и 25 февраля — по графику воскресенья.

Электрички 22 февраля будут курсировать по пятничному расписанию, 23 февраля — по субботнему.

Ранее сообщалось, что Московская железная дорога и Центральная пригородная пассажирская компания запустят дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта.

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