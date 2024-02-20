В Петербурге изменят расписание автобусов и электричек на время февральских праздников
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать 22 февраля по графику пятницы, с 23 по 25 февраля — по графику воскресенья.
Метро будет работать 23 февраля по графику субботы, 24 и 25 февраля — по графику воскресенья.
Электрички 22 февраля будут курсировать по пятничному расписанию, 23 февраля — по субботнему.
Ранее сообщалось, что Московская железная дорога и Центральная пригородная пассажирская компания запустят дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта.