В Кировской области завели дело против подозреваемого в истязании двух детей
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев избивал десятилетнего сына и девятилетнюю дочь. Дети систематически подвергались физическим и нравственным страданиям.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего мальчика в Нижегородской области.