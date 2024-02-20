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В Кировской области завели дело против подозреваемого в истязании двух детей

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В Омутнинском районе Кировской области завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в избиении двух детей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что мужчина в течение нескольких месяцев избивал десятилетнего сына и девятилетнюю дочь. Дети систематически подвергались физическим и нравственным страданиям.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего мальчика в Нижегородской области.

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