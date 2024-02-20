Бастрыкину доложат о проверке избиения матерью сына во время интернет-трансляции
- AP
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина в ходе интернет-трансляции оскорбляет и избивает своего сына-подростка.
По данному факту региональное СУ СКР проводит процессуальную проверку.
Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).