Бастрыкину доложат о проверке избиения матерью сына во время интернет-трансляции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего мальчика в Нижегородской области.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина в ходе интернет-трансляции оскорбляет и избивает своего сына-подростка.

По данному факту региональное СУ СКР проводит процессуальную проверку.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).