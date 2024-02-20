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Бастрыкину доложат о проверке избиения матерью сына во время интернет-трансляции

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего мальчика в Нижегородской области.
Бастрыкину доложат о проверке избиения матерью сына во время интернет-трансляции
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина в ходе интернет-трансляции оскорбляет и избивает своего сына-подростка.

По данному факту региональное СУ СКР проводит процессуальную проверку.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался делом учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

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