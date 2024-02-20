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Юрист Воробьёв рассказал о важности закона о самозапрете на выдачу кредитов

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Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв прокомментировал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов.
Юрист Воробьёв рассказал о важности закона о самозапрете на выдачу кредитов
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Это очень важная на самом деле инициатива, и вообще само по себе такое ограничение может действительно многих подстраховать от несанкционированной выдачи кредита с помощью воровства данных людей посторонними лицами», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, нередко поступают обращения от граждан, которые узнали о кредите только из суда или из выписки по кредитной истории.

«Часто приходится обращаться в суд для того, чтобы признать незаключённым договор и внести изменения в кредитную историю о том, что никаких кредитов на самом деле не оформлялось. Это касается в первую очередь микрозаймов, потому что очень много мошенничества делается именно с помощью микрозаймов», — сообщил Воробьёв.

Ранее экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов.

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