В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.
«По словам губернатора, регион продолжает наращивать численность и техническую оснащённость пожарных и лесопожарных формирований. Технику существенно обновило и областное управление МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении.
В настоящее время муниципалитетам также направляются средства на устройство пожарных водоёмов в населённых пунктах.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае с 13 февраля в пяти филиалах регионального лесничества открылся пожароопасный сезон.