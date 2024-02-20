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В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

«По словам губернатора, регион продолжает наращивать численность и техническую оснащённость пожарных и лесопожарных формирований. Технику существенно обновило и областное управление МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время муниципалитетам также направляются средства на устройство пожарных водоёмов в населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с 13 февраля в пяти филиалах регионального лесничества открылся пожароопасный сезон.

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