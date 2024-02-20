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На Ямале введут единый стандарт транспортного обслуживания населения

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В Ямало-Ненецком автономном округе создадут единый стандарт транспортного обслуживания населения.
На Ямале введут единый стандарт транспортного обслуживания населения
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на портал правительства региона.

«Благодаря стандарту пассажирские перевозки станут безопаснее и комфортнее», — заявил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта Департамента дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.

По его словам, это касается обновления транспорта, внедрения карты «Морошка» для оплаты проезда и создания гибкой и комфортной маршрутной сети.

Соответствующий документ вступит в силу в марте.

Ранее мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.

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