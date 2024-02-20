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Специалист Святицкая рассказала, как готовиться к собеседованию

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Руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая рассказала, как готовиться к прохождению собеседования.
Специалист Святицкая рассказала, как готовиться к собеседованию
  • Gettyimages.ru
  • © Zia Soleil

В беседе с НСН она отметила, что обычно люди получают приглашение за один — два дня или за неделю.

«Этого времени достаточно, чтобы изучить бизнес, посмотреть, какие сотрудники сейчас работают в компании, почитать отзывы, изучить корпоративный сайт, ознакомиться с другими вакансиями организации», — заявила эксперт.

По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

«Также важно понимать, на чём зарабатывает организация, какие продукты или услуги она производит», — добавила Святицкая.

Ранее, как сообщала газета «Известия», большинство россиян (76%) в ходе исследования рассказали, что проходили собеседование на последнем месте работы.

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