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Собянин: дорога от Троицка к Щербинке будет продлена до трассы М-2 «Крым»

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Автомобильная дорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево будет продлена до трассы М-2 «Крым». В настоящее время утверждается техзадание на проектирование, строительство должно начаться в 2025 году.
Собянин: дорога от Троицка к Щербинке будет продлена до трассы М-2 «Крым»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Протяжённость участка — 3,5 км. Он дополнительно соединит Варшавское и Симферопольское шоссе, а в будущем станет частью дублёра ЦКАД и МКАД.

«Благодаря новой дороге появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Будет проще добираться и до станции «Остафьево» МЦД-2», — сказал Собянин.

Также мэр отметил, что транспортный каркас станет основой развития столицы в ближайшей перспективе, передаёт «Утро.ру».

«В результате беспрецедентных по объёму работ сегодня вместо 182 станций метро мы имеем 430 станций метро, МЦК и МЦД. За 13 лет, благодаря строительству новых линий, в метро не осталось перегруженных перегонов», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 планируют завершить во II квартале 2024 года.

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