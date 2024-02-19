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Строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 завершат в II квартале 2024 года

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Строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 планируют завершить в II квартале 2024 года.
Строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 завершат в II квартале 2024 года
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр столичного правительства.

«В рамках строительства остановочного пункта «Кутузовская» уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, новые объекты позволят пассажирам комфортно выходить на Кутузовский проспект.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в городе откроют три новые линии метро: Троицкую, Рублёво-Архангельскую и Бирюлёвскую.

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