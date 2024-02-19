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Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве откроют три новые линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в городе откроют три новые линии метро: Троицкую, Рублёво-Архангельскую и Бирюлёвскую.
Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве откроют три новые линии метро
  • globallookpress.com

В своём блоге он также рассказал, что будет открыто 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД.

По словам Собянина, приоритетным направлением дальнейшего совершенствования транспортной системы столицы является развитие рельсового каркаса: метро, МЦД и городского трамвая.

Ранее мэр заявил, что в Москве благоустроят территории 34 транспортных объектов.

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