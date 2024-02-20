Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали 315 тысяч человек
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсоцразвития.
«Самыми популярными активностями у долголетов остаются экскурсии, а из спортивных — скандинавская ходьба и йога», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.
Все занятия и активности в рамках проекта проводятся бесплатно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу 2023 года в городе будет насчитываться 120 центров московского долголетия.