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Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали 315 тысяч человек

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Членами подмосковных клубов «Активное долголетие» стали около 15 тыс. человек с начала 2024 года, общее количество участников превысило 315 тыс.
Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали 315 тысяч человек

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсоцразвития.

«Самыми популярными активностями у долголетов остаются экскурсии, а из спортивных — скандинавская ходьба и йога», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Все занятия и активности в рамках проекта проводятся бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу 2023 года в городе будет насчитываться 120 центров московского долголетия.

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