В столице до конца года откроют ещё 17 центров московского долголетия

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу 2023 года в городе будет насчитываться 120 центров московского долголетия.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин на открытии одного из таких объектов в районе Измайлово, до конца года в столице введут в эксплуатацию ещё 17 подобных центров.

Кроме того, по словам мэра, все они будут работать в новогодние праздники.

Всего с 2019 года к проекту присоединились больше 530 тыс. жителей Москвы.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Активный гражданин» провели более 1,1 тыс. голосований по новым возможностям для отдыха и досуга жителей города.