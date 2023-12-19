В столице до конца года откроют ещё 17 центров московского долголетия
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Собянин на открытии одного из таких объектов в районе Измайлово, до конца года в столице введут в эксплуатацию ещё 17 подобных центров.
Кроме того, по словам мэра, все они будут работать в новогодние праздники.
Всего с 2019 года к проекту присоединились больше 530 тыс. жителей Москвы.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Активный гражданин» провели более 1,1 тыс. голосований по новым возможностям для отдыха и досуга жителей города.