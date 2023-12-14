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«Активный гражданин» провёл более 1100 голосований по возможностям для отдыха

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В рамках проекта «Активный гражданин» провели более 1,1 тыс. голосований по новым возможностям для отдыха и досуга жителей города.
«Активный гражданин» провёл более 1100 голосований по возможностям для отдыха

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что благодаря работе сервиса в городе появились временные летние зоны для отдыха рядом с кафе и ресторанами вместо парковок.

Также реконструировали крупнейший комплекс для занятий авиамодельным спортом в районе Чертаново Центральное, в парке 60-летия Октября оборудовали площадку для катания на скейтбордах.

Кроме того, голосованием на «Активном гражданине» определили программу мероприятий для центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, образовательную программу «Москвариума», тематические направления проекта «Знание. ВДНХ», а также репертуар и формат работы кинотеатров «Москино».

Проект «Активный гражданин» действует с 2014 года, за это время к нему присоединились более 6,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что предновогоднюю праздничную страницу подготовили популярные цифровые проекты Москвы для жителей и гостей столицы.

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