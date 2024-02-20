Автоэксперт Рузанов назвал утечки под капотом признаком серьёзной неисправности
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«Лужи под авто становятся неприятным сюрпризом для водителя. К примеру, жидкость ГУР полностью вытечет при работе двигателя за две минуты, далее насос будет работать «на сухую» и выйдет из строя. А стоит он недёшево. При прорыве шланга системы охлаждения жидкость выльется примерно минут за пять», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как пояснил Рузанов, далее при работающем моторе начнётся перегрев двигателя, что приведёт к его капремонту.
По его словам, при обнаружении утечки нужно заглушить двигатель и проверить все уровни технических жидкостей.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по управлению машиной в оттепель.