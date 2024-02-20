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Автоэксперт Рузанов назвал утечки под капотом признаком серьёзной неисправности

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что почти все утечки технических жидкостей под капотом машины являются признаками серьёзной неисправности.
Автоэксперт Рузанов назвал утечки под капотом признаком серьёзной неисправности
  • Gettyimages.ru

«Лужи под авто становятся неприятным сюрпризом для водителя. К примеру, жидкость ГУР полностью вытечет при работе двигателя за две минуты, далее насос будет работать «на сухую» и выйдет из строя. А стоит он недёшево. При прорыве шланга системы охлаждения жидкость выльется примерно минут за пять», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил Рузанов, далее при работающем моторе начнётся перегрев двигателя, что приведёт к его капремонту.

По его словам, при обнаружении утечки нужно заглушить двигатель и проверить все уровни технических жидкостей.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по управлению машиной в оттепель.

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