В Подмосковье направили дополнительные средства на выплаты социальной помощи

В Министерстве социального развития Московской области заявили о выделении дополнительных 420 млн рублей на выплаты по экстренной социальной помощи.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

«Экстренную соцпомощь можно получить один раз в год. Услуга доступна в электронном формате и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

Отмечается, что гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может получить до семи тысяч рублей на каждого члена семьи или до 10 тыс. рублей на одного проживающего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют расширить меры поддержки для многодетных семей.