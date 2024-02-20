Шойгу: работа по комплексам «Посейдон» и «Сармат» находится на завершающей стадии
- РИА Новости
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«У нас на стадии завершения (работы — RT.) и по «Посейдону», и по «Пересвету», и по «Буревестнику», и по «Сармату», и по «Авангарду» завершена работа», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Шойгу подчеркнул, что два полка практически стоят на боевом дежурстве.
Ранее стало известно, что одной из главных задач Минобороны России на 2024 год является постановка на боевое дежурство в РВСН комплекса «Сармат».