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Шойгу: работа по комплексам «Посейдон» и «Сармат» находится на завершающей стадии

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Работы по комплексам «Пересвет», «Посейдон», «Сармат» находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу: работа по комплексам «Посейдон» и «Сармат» находится на завершающей стадии
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«У нас на стадии завершения (работы — RT.) и по «Посейдону», и по «Пересвету», и по «Буревестнику», и по «Сармату», и по «Авангарду» завершена работа», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу подчеркнул, что два полка практически стоят на боевом дежурстве.

Ранее стало известно, что одной из главных задач Минобороны России на 2024 год является постановка на боевое дежурство в РВСН комплекса «Сармат».

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