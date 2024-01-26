МО назвало одной из главных целей на 2024 год постановку «Сарматов» на боевое дежурство

Одной из главных задач Минобороны России на 2024 год является постановка на боевое дежурство в РВСН комплекса «Сармат». Такое заявление сделал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Во время выступления с докладом на Едином дне приёмки военной продукции он также назвал целями ведомства поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500.

Кроме того, ожидается поступление в состав ВМФ атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», а также подводных лодок и надводных кораблей.

Ранее Криворучко заявил, что Россия планирует выполнить 18 пусков ракет-носителей в этом году.