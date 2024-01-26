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МО: Россия планирует выполнить 18 пусков ракет-носителей в этом году

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что на 2024 год запланировано 18 пусков ракет-носителей для пополнения спутниковой группировки космических войск.
МО: Россия планирует выполнить 18 пусков ракет-носителей в этом году
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Он отметил, что такое количество значительно больше показателя 2023 года, когда было выполнено семь пусков по линии Минобороны и 12 — по линии «Роскосмоса».

«В 2023 году в интересах Минобороны России выполнено семь пусков ракет-носителей семейства «Союз» с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования Земли, обнаружения и геолокации», — добавил Криворучко.

Ранее он сообщил, что ВМФ России за прошлый год получил 7,7 тыс. единиц средств поражения.

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