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В Донецке заочно осуждены боевики «Азова» по делу об обстреле села в ДНР

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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочные приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих украинского националистического объединения «Азов»* национальной гвардии Украины Святослава Серого и Андрея Ковкрака.
В Донецке заочно осуждены боевики «Азова» по делу об обстреле села в ДНР
  • Gettyimages.ru
  • © Michał Chodyra

Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

В суде установлено, что в период с 25 февраля по 17 марта 2022 года по приказам Серого и Ковкрака националисты обстреляли из гаубицы и пушки село Лебединскоев ДНР.

В результате не менее двухсот выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждены четыре жилых дома.

Суд приговорил Серого к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ковкрака к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Рената Алиева к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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