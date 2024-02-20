Адвокат Артякова рассказала об особенностях раздела имущества при разводе

Адвокат Адвокатской палаты Московской области, член ПКА SED LEX Марина Артякова рассказала о вариантах мирного раздела имущества при разводе.

«Первое, что поможет в мирном разделении имущества, — это, конечно, брачный договор, который супруги могут заключить как до регистрации брака, так и в период брака», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, брачный договор может быть заключён и в отношении будущего имущества супругов, которое будет приобретено в браке. Собственником имущества будет считаться тот из супругов, на чьё имя оно будет оформлено.

Второй вариант — это медиативное соглашение, которое может быть заключено и после расторжения брака.

«Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведённой без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в случае его нотариального удостоверения имеет силу исполнительного документа», — заключила адвокат.

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