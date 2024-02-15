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Адвокат Данильченко назвала особенности сделок с недвижимостью между родственниками

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Виктория Данильченко, адвокат, председатель Коллегии адвокатов Виктории Данильченко, рассказала об особенностях сделок с недвижимостью между родственниками.
Адвокат Данильченко назвала особенности сделок с недвижимостью между родственниками
  • Gettyimages.ru
  • © BakiBG

«Для начала стоит отметить, что российское законодательство не запрещает сделки с недвижимостью между близкими родственниками. Так, в Гражданском кодексе РФ предусмотрен общий порядок сделок купли-продажи недвижимости. Никаких ограничений в этом плане для родственников нет», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, так же нужно собрать документы, договориться о расчётах, подписать договор и зарегистрировать его в Росреестре.

Как уточнила Данильченко, есть два основных запрета, когда такая сделка невозможна.

Первый случай — это родитель, усыновитель, опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники, которые не могут совершать сделки с несовершеннолетним ребёнком (кроме случаев передачи имущества в дар или безвозмездное пользование).

Во втором случае супруги не могут продать друг другу жильё, приобретённое в браке и являющееся совместной собственностью.

«Выход из такой ситуации — это заключение супругами брачного договора. При этом супругам не запрещено продавать друг другу имущество, которое не является совместно нажитым, например то имущество, которое было приобретено до вступления в брак или получено во время брака в порядке наследования, в дар или по другой безвозмездной сделке», — уточнила Данильченко.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.

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