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Путин: в России ни в чём не ограничивают людей нетрадиционной ориентации

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В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, их никто не ограничивает, но главное, чтобы они не трогали детей, заявил российский президент Владимир Путин.

На форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что в России не выпячивают нетрадиционную ориентацию и не считают это нужным. Глава государства подчеркнул, что такие люди могут жить как хотят и их никто не ограничивает.

«Но что касается детей, я уже много раз говорил — детей не трогайте», — добавил Путин.

Ранее президент заявил, что секс-меньшинства имеют право на победу в культурных конкурсах, но главное, чтобы не только они.

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