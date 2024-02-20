Путин: в России ни в чём не ограничивают людей нетрадиционной ориентации
На форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что в России не выпячивают нетрадиционную ориентацию и не считают это нужным. Глава государства подчеркнул, что такие люди могут жить как хотят и их никто не ограничивает.
«Но что касается детей, я уже много раз говорил — детей не трогайте», — добавил Путин.
Ранее президент заявил, что секс-меньшинства имеют право на победу в культурных конкурсах, но главное, чтобы не только они.