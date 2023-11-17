Путин: секс-меньшинства имеют право на победу в конкурсах, но не только они

Представители сексуальных меньшинств — тоже часть общества, они имеют право выигрывать в культурных конкурсах, но главное, чтобы не только они. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Действительно, мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов — много всяких названий. Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества», — сказал глава государства.

Это тоже то, чем живут люди, подчеркнул он.

«Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», — иронично добавил президент.

17 ноября Минюст России сообщил, что требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её в Российской Федерации. Такой иск министерство направило в суд.