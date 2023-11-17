RT в Telegram
Подпишись

Путин: секс-меньшинства имеют право на победу в конкурсах, но не только они

Короткая ссылка
Представители сексуальных меньшинств — тоже часть общества, они имеют право выигрывать в культурных конкурсах, но главное, чтобы не только они. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Действительно, мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов — много всяких названий. Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества», — сказал глава государства.

Это тоже то, чем живут люди, подчеркнул он.

«Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», — иронично добавил президент.

17 ноября Минюст России сообщил, что требует признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить её в Российской Федерации. Такой иск министерство направило в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить