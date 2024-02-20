Глава Минэнерго сообщил о возобновлении отгрузки нефтепродуктов из Усть-Луги

Отгрузка нефтепродуктов из Усть-Луги Ленинградской области возобновлена, проблему транспортного хаба в порту удалось решить. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

«НОВАТЭК возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — приводит ТАСС его слова на международной выставке-форуме «Россия».

21 января стало известно, что технологический процесс на терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга в Ленинградской области приостановлен из-за пожара.

Позднее сообщалось, что пожар на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области потушен.