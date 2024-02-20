Глава Минэнерго сообщил о возобновлении отгрузки нефтепродуктов из Усть-Луги
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«НОВАТЭК возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — приводит ТАСС его слова на международной выставке-форуме «Россия».
21 января стало известно, что технологический процесс на терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга в Ленинградской области приостановлен из-за пожара.
Позднее сообщалось, что пожар на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области потушен.