Работа терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге приостановлена из-за пожара

Технологический процесс на терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга в Ленинградской области приостановлен из-за пожара.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба компании. В компании заявили, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за внешнего воздействия. К настоящему моменту пожар удалось локализовать. «Технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луга» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале компании «НОВАТЭК». В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.