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Работа терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге приостановлена из-за пожара

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Технологический процесс на терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга в Ленинградской области приостановлен из-за пожара.
Работа терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге приостановлена из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба компании.

В компании заявили, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за внешнего воздействия.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

«Технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луга» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале компании «НОВАТЭК».

В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

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