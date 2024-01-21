Работа терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге приостановлена из-за пожара
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба компании.
В компании заявили, что, по предварительным данным, возгорание произошло из-за внешнего воздействия.
К настоящему моменту пожар удалось локализовать.
«Технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луга» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале компании «НОВАТЭК».
В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.