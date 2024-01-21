Губернатор Ленобласти сообщил о пожаре на терминале компании «НОВАТЭК»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожаре на терминале компании «НОВАТЭК».

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», — написал он в Telegram.

По словам Дрозденко, пожар тушат силами и средствами МЧС России и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10—11 млрд рублей.