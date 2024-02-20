В Свердловской области рассказали о системе мониторинга за лесами из космоса
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметил чиновник, мониторинг будет охватывать 15 млн га, или 99% лесной территории региона.
Под постоянным наблюдением будет находиться 5,7 млн га, что позволит вести контроль за вырубкой леса и другими нарушениями.
Ранее в Минприроды Удмуртии рассказали о предстоящих 15 тыс. рейдов сотрудников полиции и Росгвардии в лесах региона в 2024 году.