В Удмуртии проведут 15 тысяч лесных патрулирований в 2024 году

В Минприроды Удмуртии рассказали о предстоящих 15 тыс. рейдов сотрудников полиции и Росгвардии в лесах региона в 2024 году.

Об этом сообщает udm-info со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Объём незаконной рубки в сравнении с прошлым годом у нас снизился до 55%. Для того чтобы пресечь действия всех «чёрных лесорубов», усиливаем контроль в лесах: с 11 тыс. рейдов в прошлом году до 15 тыс. в текущем», — заявил руководитель ведомства Денис Удалов.

Он также отметил, что на 2024 год поставлена задача восстановить 11,2 тыс. га лесов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае восстановили 65,55 тыс. га леса за пять лет в рамках реализации нацпроекта «Экология».