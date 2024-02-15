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В Удмуртии проведут 15 тысяч лесных патрулирований в 2024 году

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В Минприроды Удмуртии рассказали о предстоящих 15 тыс. рейдов сотрудников полиции и Росгвардии в лесах региона в 2024 году.
В Удмуртии проведут 15 тысяч лесных патрулирований в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Oxford

Об этом сообщает udm-info со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Объём незаконной рубки в сравнении с прошлым годом у нас снизился до 55%. Для того чтобы пресечь действия всех «чёрных лесорубов», усиливаем контроль в лесах: с 11 тыс. рейдов в прошлом году до 15 тыс. в текущем», — заявил руководитель ведомства Денис Удалов.

Он также отметил, что на 2024 год поставлена задача восстановить 11,2 тыс. га лесов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае восстановили 65,55 тыс. га леса за пять лет в рамках реализации нацпроекта «Экология».

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