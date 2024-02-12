В Приморье восстановили более 65 тысяч гектаров леса за пять лет
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минлесхоз.
Работу проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, ежегодно в регионе восстанавливают около 12 тыс. га леса.
В настоящее время в крае работают лесопитомники общей площадью около 50 га.
Ранее сообщалось, что Свердловской области выделят 28 млн рублей на восстановление лесов.