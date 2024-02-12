В Приморье восстановили более 65 тысяч гектаров леса за пять лет

В Приморском крае восстановили 65,55 тыс. га леса за пять лет в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Работу проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, ежегодно в регионе восстанавливают около 12 тыс. га леса.

В настоящее время в крае работают лесопитомники общей площадью около 50 га.

Ранее сообщалось, что Свердловской области выделят 28 млн рублей на восстановление лесов.