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Прокуратура проверит инцидент с запертой в палате больницы Копейска сиротой

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Прокуратура Челябинской области проведёт проверку в больнице посёлка Потанино города Копейска, где сотрудники закрыли в отдельной палате двухлетнюю девочку-сироту из дома малютки и запретили с ней общаться и передавать ей еду.
Прокуратура проверит инцидент с запертой в палате больницы Копейска сиротой
  • globallookpress.com

Такое отношение к ребёнку со стороны персонала учреждения возмутило жителей, которые отреагировали на видео, появившееся в соцсетях.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней со стороны должностных лиц медицинской организации и учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

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