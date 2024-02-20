В Ростовской области расселят 1,8 тысячи семей из аварийных домов

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о планах по расселению 1,8 тыс. семей, проживающих в аварийных домах.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как отметил глава администрации, уже завершено расселение 449 семей из зданий, которые признали аварийными до 2017 года. На эти цели было выделено более 900 млн рублей.

К 2031 году планируется расселить 1,8 тыс. семей из 141 дома, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы.

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