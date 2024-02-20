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В Удмуртии прошёл суд по делу подростка, сообщившего о минировании жилого дома

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Суд Удмуртии рассмотрел дело 12-летнего подростка, который оставил ложное сообщение о минировании многоэтажки в Завьяловском районе Ижевска.
В Удмуртии прошёл суд по делу подростка, сообщившего о минировании жилого дома
  • Gettyimages.ru
  • © h4ckermodify

Об этом сообщила izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Во время прогулки в октябре 2023 года подросток в шутку набрал номер на домофоне многоэтажки и сообщил хозяевам, что дом заминирован, после чего ушёл.

Суд рассмотрел материалы дела и заключил, что необходим комплекс методик психологической диагностики с целью выявления глубинных причин поведения мальчика. Поэтому было принято решение поместить его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на месяц.

Решение суда в законную силу не вступило.

В январе сотрудники полиции и ФСБ задержали в Копейске (Челябинская область) подростка за неоднократные сообщения о минировании школы, которые приводили к эвакуации учащихся и отмене занятий.

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