В Удмуртии прошёл суд по делу подростка, сообщившего о минировании жилого дома
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Об этом сообщила izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу районного суда.
Во время прогулки в октябре 2023 года подросток в шутку набрал номер на домофоне многоэтажки и сообщил хозяевам, что дом заминирован, после чего ушёл.
Суд рассмотрел материалы дела и заключил, что необходим комплекс методик психологической диагностики с целью выявления глубинных причин поведения мальчика. Поэтому было принято решение поместить его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на месяц.
Решение суда в законную силу не вступило.
В январе сотрудники полиции и ФСБ задержали в Копейске (Челябинская область) подростка за неоднократные сообщения о минировании школы, которые приводили к эвакуации учащихся и отмене занятий.