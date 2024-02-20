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Парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России

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Парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России — туда прибыло ещё 60 животных, теперь число обитателей фермы превысило 80.
Парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из питомников европейских стран. Дорога на курорт «Роза Хутор» заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд», — сообщила операционный директор парка альпак Ирина Чайкина.

Новых обитателей парка ждёт обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и карантин на 30 дней.

В октябре в Ленинградском зоопарке показали двухмесячного детёныша альпаки, которого назвали Брауни из-за его шоколадного окраса.

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