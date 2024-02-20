Парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России
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«Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из питомников европейских стран. Дорога на курорт «Роза Хутор» заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд», — сообщила операционный директор парка альпак Ирина Чайкина.
Новых обитателей парка ждёт обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и карантин на 30 дней.
В октябре в Ленинградском зоопарке показали двухмесячного детёныша альпаки, которого назвали Брауни из-за его шоколадного окраса.