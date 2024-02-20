Парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России

Парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России — туда прибыло ещё 60 животных, теперь число обитателей фермы превысило 80.

«Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из питомников европейских стран. Дорога на курорт «Роза Хутор» заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд», — сообщила операционный директор парка альпак Ирина Чайкина.

Новых обитателей парка ждёт обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и карантин на 30 дней.

В октябре в Ленинградском зоопарке показали двухмесячного детёныша альпаки, которого назвали Брауни из-за его шоколадного окраса.