Ленинградский зоопарк показал двухмесячного детёныша альпаки

В Ленинградском зоопарке показали двухмесячного детёныша альпаки, которого назвали Брауни из-за его шоколадного окраса.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Альпака родился 9 августа. К настоящему времени он достаточно окреп, чтобы гулять в вольере. Родителей детёныша зовут Гренка и Брецель.

«Первую пару звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных «сдобными» именами превратилось в традицию», — пояснили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» впервые появился детёныш альпаки. Роды проходили под контролем ветеринарных специалистов.