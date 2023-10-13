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Ленинградский зоопарк показал двухмесячного детёныша альпаки

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В Ленинградском зоопарке показали двухмесячного детёныша альпаки, которого назвали Брауни из-за его шоколадного окраса.
Ленинградский зоопарк показал двухмесячного детёныша альпаки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Альпака родился 9 августа. К настоящему времени он достаточно окреп, чтобы гулять в вольере. Родителей детёныша зовут Гренка и Брецель.

«Первую пару звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных «сдобными» именами превратилось в традицию», — пояснили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» впервые появился детёныш альпаки. Роды проходили под контролем ветеринарных специалистов.

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