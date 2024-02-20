На Ставрополье готовятся к открытию XII Российско-Азербайджанского форума
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Организационные вопросы курирует краевое Минэкономразвития, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и регионального правительства.
Ожидается, что мероприятие посетят около 400 представителей деловых кругов и органов власти России и Азербайджана.
«Необходимо представить участникам богатый экономический потенциал Ставрополья. Наша задача — заинтересовать иностранных инвесторов в реализации проектов на территории края», — отметил Владимиров.
Ранее стало известно, что в Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».