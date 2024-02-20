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На Ставрополье готовятся к открытию XII Российско-Азербайджанского форума

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам подготовки XII Российско-Азербайджанского межрегионального форума, который состоится 28 февраля в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО».
На Ставрополье готовятся к открытию XII Российско-Азербайджанского форума
  • © stavregion.ru

Организационные вопросы курирует краевое Минэкономразвития, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и регионального правительства.

Ожидается, что мероприятие посетят около 400 представителей деловых кругов и органов власти России и Азербайджана.

«Необходимо представить участникам богатый экономический потенциал Ставрополья. Наша задача — заинтересовать иностранных инвесторов в реализации проектов на территории края», — отметил Владимиров.

Ранее стало известно, что в Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».

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