Шадаев: санкции простимулировали развитие сферы цифровых технологий в России

Глава Минцифры России Максут Шадаев в кулуарах Евразийского IT-форума в Москве заявил RT, что антироссийские санкции простимулировали развитие сферы цифровых технологий в стране.

«Через вызовы мы станем только сильнее, потому что многие вещи, в которых у нас не было суперпотребности, потому что были развиты западные технологии, сейчас мы вынуждены в кратчайшие сроки воссоздавать самостоятельно. Это даёт большой стимул развитию отрасли, науке и образованию. Все начали быстро подтягиваться», — сказал он.

По его словам, в России хватает талантливых людей и конкретных разработок.

«У нас есть что предлагать. Очень большой интерес к сфере кибербезопасности, цифровизации финансовой сферы... наша отрасль — это наша сила, дальше она будет расти и развиваться», — добавил министр.

Ранее Шадаев заявил о кооперации с дружественными странами в сфере цифровых технологий.