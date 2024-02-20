Шадаев заявил о кооперации с дружественными странами в сфере цифровых технологий

Глава Минцифры России Максут Шадаев в кулуарах Евразийского IT-форума в Москве заявил RT, что российская сторона в кооперации с дружественными странами занимается развитием цифровых технологий.

«Мы понимаем, что развитие сейчас невозможно без цифровых технологий и отсутствие доступа к современным цифровым технологиям ограничивает возможности для развития экономики, людей», — сказал он.

По его словам, Россия в этом смысле на себе прочувствовала уникальные условия, когда западные компании одномоментно перестали продавать соответствующие технологии. Это, как он отметил, стало большим вызовом.

«В этом смысле модель нашего развития идёт по пути кооперации с дружественными странами. Мы сейчас как раз на форуме обсуждаем... как дефицит технологий закрывать собственными силами. Наша задача — иметь полный доступ к современным технологиям», — уточнил он.

Шадаев добавил, что Россия ведёт сотрудничество со странами из разных регионов, в частности из Азии и Латинской Америки.

Ранее Шадаев заявлял, что Россия обсуждает возможный экспорт «Госуслуг» в дружественные страны.