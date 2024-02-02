Шадаев: Россия обсуждает возможный экспорт «Госуслуг» в дружественные страны

Россия обсуждает возможный экспорт платформы «Госуслуги» в дружественные страны, сообщил каналу «Россия 1» глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы первые, кто всё-таки сделал полностью платформу [государственных услуг], освобождённую от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны», — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Накануне стало известно, что Минцифры России намерено использовать ChatGPT для консультаций пользователей портала госуслуг начиная с 2024 года.