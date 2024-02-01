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Минцифры намерено использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах»

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Минцифры России намерено использовать ChatGPT для консультаций пользователей портала госуслуг начиная с 2024 года.
Минцифры намерено использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах»
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы министерства Максута Шадаева и его презентацию на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024.

«Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного ChatGPT, в 2024 году запуск в России», — отмечается в презентации.

Как сказал Шадаев в ходе цифрового форума ШОС, госуслуги будут оказываться онлайн, то есть в момент обращения будет выдаваться результат.

Он добавил, что в ведомстве считают необходимым развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения. По его словам, все консультации должен выполнять ChatGPT, который будет заполнять вместо человека необходимые заявления.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что технологии искусственного интеллекта повлияют почти на 40% рабочих мест в мире.

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