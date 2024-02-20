Автоэксперт Рузанов дал советы по выбору подогрева сидений в машине

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о вариантах подогрева сидений в машине.

«Есть два варианта дооснащения сидений: установка обогрева внутрь кресел, под обивку, и специальные накидки с функцией обогрева. Первый вариант трудоёмкий и дорогой. Второй простой и экономичный, поэтому его выбирают чаще всего», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, чехлы с функцией обогрева позволяют обновить интерьер салона и подобрать модели с анатомической поддержкой поясницы.

Также необходимо обратить внимание на тип нагревателя, способ фиксации на кресло, мощность и длину шнура для подключения.

«Самые долговечные — с карбоновым нагревателем. Удобно, если чехол имеет функцию самоотключения и регулировку температуры. Большинство накидок подключаются к энергопитанию автомобиля через прикуриватель, поэтому чем меньше потребляет девайс, тем лучше», — заключил специалист.

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