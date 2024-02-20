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Киберэксперт Саков рассказал о новой мошеннической схеме с кешбэком

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Руководитель группы испытательной лаборатории «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Саков рассказал, что кибермошенники заманивают пользователей на фишинговые сайты, в частности, предлагая повышенный кешбэк, подражая стратегии крупных банков и онлайн-маркетплейсов.

Поэтому число мошеннических атак так увеличивается накануне праздников и распродаж, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Так, по словам эксперта, в конце декабря 2023 года появилась новая схема атаки, когда мошенники от лица операторов маркетплейса предлагали клиентам получить бонусы за задержку доставки товаров.

«Затем у человека запрашивали часть персональных или банковских данных, а также код из СМС-сообщения, после получения которого злоумышленники авторизовывались в личном кабинете пользователя, похищали товары или деньги», — добавил Саков, отметив, что фишинговые атаки по телефону остаются наиболее популярным видом мошенничества в России и странах ближнего зарубежья.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов заявил, что регулятор вместе с банками принимает системные меры, чтобы ущерб населению от действия злоумышленников сокращался.

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