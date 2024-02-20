Песков: Путин 20 февраля выслушает доклад Шойгу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник, 20 февраля, выслушает доклад министра обороны России Сергея Шойгу.

«В районе 15:00 с докладом у Верховного главнокомандующего будет министр обороны Шойгу», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что беседа Путина и Шойгу будет доступна для СМИ.

17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Как подчеркнуло российское Министерство обороны, приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.