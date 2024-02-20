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Сальдо заявил, что его пытался отравить человек из круга доверенных лиц

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в августе 2022 года его пытался отравить человек из круга доверенных лиц, который согласился стать Иудой за большие деньги.
Сальдо заявил, что его пытался отравить человек из круга доверенных лиц
  • РИА Новости

«В августе 2022 года меня отравили... К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать Иудой», — сообщил он.

По словам Сальдо, Минобороны России удалось выяснить, что для отравления использовался опасный боевой химикат, токсичность которого в несколько раз превышает цианистый калий.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские военные отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями в 2023 году.

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