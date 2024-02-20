Кузбасс стал самым перспективным регионом для трудоустройства в СФО
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Об этом информирует издание «Сiбдепо» со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.
Второе место после Кузбасса занимает Новосибирская область.
Специалисты в своём исследовании учитывали ключевые параметры, такие как соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, прожиточный минимум для трудоспособного населения, по данным Росстата, и т. д.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.