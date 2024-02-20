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Две трети россиян проходили собеседование при устройстве на текущее место работы

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Большинство россиян (76%) в ходе исследования рассказали, что проходили собеседование на последнем месте работы.
Две трети россиян проходили собеседование при устройстве на текущее место работы
  • Gettyimages.ru
  • © Credit:Hispanolistic

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Из них 60% проходили собеседование на должность специалиста, 13% — руководителя, 12% — на позицию линейного персонала, 3% — на должность топ-менеджера.

Больше половины респондентов (55%) проходили только один этап собеседования, 32% опрошенных — два, 11% — три, ещё 2% прошли отбор из четырёх этапов и больше.

При этом 37% участников исследования признались, что никогда не готовились к собеседованию. 45% претендентов в качестве подготовки изучали требования в вакансии, 27% искали отзывы, 26% просматривали своё резюме, 24% читали новости компании, а 9% проверяли соцсети организации.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

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