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Стало известно, какие города посетят россияне в длинные выходные февраля

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Аналитики провели исследование и выяснили, что из числа россиян, которые запланировали путешествие в ближайшие выходные по случаю Дня защитника Отечества, 53% останутся в России, остальные поедут за границу.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самыми популярными городами для поездок внутри страны стали Санкт-Петербург (20,8% отельных бронирований), Москва (14,6% заказов) и Сочи с долей бронирований 10,2%. Также в пятёрку вошли Казань (4,9%) и Нижний Новгород (3,2%).

Самыми востребованными зарубежными городами в февральские праздники стали Стамбул с долей бронирований 12,4%, Дубай (8,1%), Минск (5,7%), Бангкок (4,8%) и Милан (2,9%).

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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