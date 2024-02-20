Собянин: Москва получила 830 тысяч упаковок лекарств по офсетам в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по итогам прошедшего года город закупил по офсетным контрактам в общей сложности более 830 тыс. упаковок лекарств.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Глава города отметил, что заключено уже восемь офсетных контрактов на поставку лекарств.

Так, в столице будут производить противоглаукомные, противоопухолевые и анальгезирующие препараты. Кроме того, в этом году подписан восьмой офсет, по нему планируется выпускать антидепрессанты, нейролептики и другие лекарства по 43 международным непатентованным наименованиям.

Собянин уточнил, что за всё время в Москве были оформлены 17 офсетных контрактов, благодаря им город получит около 87 млрд рублей в качестве инвестиций и более 6,5 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что Москва лидирует по числу подписанных офсетных договоров.